Тяло на млада жена извадиха от Гребния канал
По тялото й не са открити следи от насилие
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По тялото й не са открити следи от насилие
Банкнотите не са майсторска изработка
Заловени зад волана са шофьори, които карат без книжки, пияни и дрогирани джигити
София. Във връзка с публикувана статия от в. Стандарт и standartnews.com публикуваме правото на отговор от ОД МВР - Монтана. ДО ГЛ. РЕДАКТОР НА...