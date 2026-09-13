Изграждат депо за обезвреждане на опасни отпадъци от ОЦК-Кърджали
Целта е екологосъобразно обезвреждане на опасните отпадъци, генерирани от дейността на бившия завод, както и депониране на отпадъците от бъдещата дейн...
Следете всички новини, анализи и коментари за Оцк-Кърджали. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Целта е екологосъобразно обезвреждане на опасните отпадъци, генерирани от дейността на бившия завод, както и депониране на отпадъците от бъдещата дейн...
Инвеститорът "Хармони" изгони директора, той заведе жалба в прокуратурата
Кърджали. Започва модернизацията на цинковото производство в ОЦК-Кърджали, става ясно от съобщение от новия собственик на предприятието - "Хармони 201...
Кърджали. Петима бивши работници на ОЦК получиха по 200 лева за празниците. Парите са дарени от бивш бизнес-партньор на металургичното предприятие - „...
Кърджали.Още 75 работника ще бъдат изгонени до дни от ОЦК-Кърджали. Така от 550-те служители в завода ще останат само 10 в администрацията.Не е ясно д...