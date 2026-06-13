Арестуваха общински служител заради мелето във Варна
Сред задържаните заради кървавото меле миналия четвъртък във Варна има и общински служител, стана ясно в съда при определяне на мярката постоянен арес...
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Сред задържаните заради кървавото меле миналия четвъртък във Варна има и общински служител, стана ясно в съда при определяне на мярката постоянен арес...