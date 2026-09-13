6% по-висок бюджет в община Симитли
Проектобюджетът на община Симитли е в размер на 7 664 921 лева. Сумата е с близо 400 000 лева по-висока от миналогодишната, което е ръст с 6%. Приходи...
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Проектобюджетът на община Симитли е в размер на 7 664 921 лева. Сумата е с близо 400 000 лева по-висока от миналогодишната, което е ръст с 6%. Приходи...
Община Симитли трябва да плати 147 574,85 лв. на фирма „Аделина стил – 99" за извършени строително-монтажни работи при ремонта на парк в града. Това р...
Кутия на партера в община Симитли събира бележки от гражданите с техните желания. Всеки може да посочи какво точно иска да бъде направено в населеното...
Благоевград. Традиционните кушии за Тодоровден ще има в община Симитли тази събота. Те стартират от 11.30 часа на поляните край село Крупник. Всяка го...
Благоевград. Все повече общини в Пиринския край готвят проекти за развитие на екстремни спортове. Най-напред обаче е Симитли. В скоро време хора в общ...
Апостол Апостолов в един от храмовете