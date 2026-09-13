„Асарел-Медет“ планира да възстанови Алеята на свободата от Панагюрище до местността Оборище
Минната компания подписа Меморандум за сътрудничество с Община Панагюрище
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Минната компания подписа Меморандум за сътрудничество с Община Панагюрище
Панагюрище. За първи път в България ще се проведе Световно първенство по фойерверки "Огън, цвят и фантазия". То ще бъде три поредни дни – от 17 до 19...
Панагюрище. В община Панагюрище се проведе пресконференция във връзка със стартирането на строително-монтажните работи по проект „Център за настаняван...
Община Панагюрище ще получи безвъзмездна финансова помощ от ОП „Регионално развитие" за реализиране на проект „Панагюрище – общински център с устойчив...
Панагюрище. И тази година Община Панагюрище продължава насърчаването на раждаемостта, като стартира приема на документи за подпомагане на асистираната...