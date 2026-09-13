И Кирково с безплатен интернет на обществени места
Чрез инициативата WiFi4EU община та ще има достъп до безплатен безжичен високоскоростен интернет на обществени места
Следете всички новини, анализи и коментари за Община Кирково. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Чрез инициативата WiFi4EU община та ще има достъп до безплатен безжичен високоскоростен интернет на обществени места
В началото на февруари община Кирково и Асоциацията на българските акушер-гинеколози организират профилактични – скринингови прегледи за остеопороза,...
Село Бързея, община Кирково вече не съществува и името му няма да се вижда на новите карти на България. Днес правителството прие решение за закриване...