Путин погна и учениците в Русия, ето какво ги задължи
Изисква се от учениците да извършват обществено полезен труд
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Изисква се от учениците да извършват обществено полезен труд
Млад мъж грабва метлата и лопатата заради фалшив сигнал за поставено взривно устройство в товарна влакова композиция. Помощник-машинистът от Петрич, к...
Рим. Силвио Берлускони ще се грижи за възрастни хора една година. Това стана ясно след като днес съдът в Милано го осъди да полага една година обществ...
Бургас. Крадец на вода ще положи 100 часа общественополезен труд, реши Бургаският районен съд. Наказаният Иван Ангелов е от град Карнобат и е бил спип...