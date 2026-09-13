Безплатен интернет в Шумен от днес
Новата услуга дава възможност за ползване на безжичен WiFi в центъра на града и местата, посещавани от много туристи
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Новата услуга дава възможност за ползване на безжичен WiFi в центъра на града и местата, посещавани от много туристи
Чрез инициативата WiFi4EU община та ще има достъп до безплатен безжичен високоскоростен интернет на обществени места
Българските мюсюлманки никога не са носили такива покривала Народното събрание прие на второ четене вчера законопроекта за забрана на бурките на публ...
Лос Анджелис. Лос Анджелис последва примера на Ню Йорк, Бостън и Чикаго и също забрани използването на електронни цигари на обществени места, където т...