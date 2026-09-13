Още 3 месеца топла храна за 116 нуждаещи в Сатовча
Проектът за Обществена трапезария в община Сатовча се удължава с още три месеца. Той се финансира от Министерство на труда и социалната политика и Фон...
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Проектът за Обществена трапезария в община Сатовча се удължава с още три месеца. Той се финансира от Министерство на труда и социалната политика и Фон...
Социалната услуга „Обществена трапезария" отново ще бъде факт в община Гоце Делчев от следващия месец. Договорът между Фонд „Социална закрила" и общин...
Благоевград. Социалната услуга "Обществена трапезария" продължава да действа в Сатовча и през новата година. Общинска администрация подписа нов догово...
Ще осигурява топла храна за 80 души