Бивш миньор преби дете и се барикадира
Мъжът нападнал 8-годишното момче на площадка за игра, разхождал се с препасан нож
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Мъжът нападнал 8-годишното момче на площадка за игра, разхождал се с препасан нож
Мюсюлманин е сред спасителите на старозагорското с. Обрукли /дн. Обручище/ от ордите на Сюлейман паше през лятото на 1877 г. Името на селския чауш Юме...
Стара Загора. Миряни от старозагорските села Обручище и Мъдрец се събраха на мълчалив протест пред митрополитския дом в областния град в понеделник су...