Режат 12 см образувание от глезена на Жеков
Националът Андрей Жеков ще претърпи сериозна операция след края на Европейското първенство по волейбол, съобщи Тopsport. 35-годишният разпределител щ...
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Националът Андрей Жеков ще претърпи сериозна операция след края на Европейското първенство по волейбол, съобщи Тopsport. 35-годишният разпределител щ...
От 3 г. прилагаме и медикаментозно лечение, обяснява д-р Мадлен Китанова