Образоват ни как да пазим децата от хазарт
Държавата ще дава пари на юридически лица с нестопанска цел, за да разработят образователни програми за родители относно рисковете от хазартните игри...
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Държавата ще дава пари на юридически лица с нестопанска цел, за да разработят образователни програми за родители относно рисковете от хазартните игри...