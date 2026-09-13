Кой обра статуетките на "Синелибри" (снимки)
Фаворитът на журито бе обявен снощи от неговия председател Мария Бакалова
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Фаворитът на журито бе обявен снощи от неговия председател Мария Бакалова
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Рецидивистът ще влезе в затвора
Невероятно, но факт - бивш младежки национал на Швейцария, който е и със стаж в Бундеслигата, е закоравял крадец. 22-годишният играч, който е родом от...
Мъж ограби две аптеки в София. Това съобщи Нова тв и разпространи кадри от охранителните камери на обектите в „Банишора" и „Хиподрума". Собственикът...
24-годишен ром извърши грабеж на таксиметров шофьор, който го превозил от Ямбол до Нова Загора. 41-годишният таксиджия е нападнат и бит с юмруци от кл...
Бюрата по труда набират заявки от бизнеса за наемане на близо 8000 стажанти. Новата схема "Младежка заетост" ще бъде насочена както към младежи с при...
София. Мъж, въоръжен с нож заплаши служителките в столична бензиностанция и я ограби около полунощ, съобщи "Блиц", цитирайки очевидци. Районът около о...