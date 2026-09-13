"Ислямска държава" обезглави мъж заради магьосничество
Джихадисти от "Ислямска държава" обезглавиха публично мъж в Сирия, който обвиняват, че практикувал магьосничество. Това съобщи "Дейли мейл". Снимки,...
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Джихадисти от "Ислямска държава" обезглавиха публично мъж в Сирия, който обвиняват, че практикувал магьосничество. Това съобщи "Дейли мейл". Снимки,...
Джихадисти от групировката Ислямска държава са екзекутирали японския заложник Кенджи Гото. Това става ясно от тяхно видео, публикувано в мрежата. В не...
Джихадистите от терористичната групировка „Ислямска държава" съобщи, че е екзекутирала още един американец. Хуманитарният работник Питър Касиг е бил о...