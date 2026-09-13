Ужас! Българска студентка открита обесена в Италия
Не се съобщава името на 22-годишното момиче, което явно се е самоубило
Следете всички новини, анализи и коментари за Обесена. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не се съобщава името на 22-годишното момиче, което явно се е самоубило
Благоевград. Пенсионер увисна на бесилото на тавана в къщата си. 68-годишният Чимко С. от благоевградското село Падеш сложил край на живота си. Открил...
Велико Търново. Мистериозното самоубийство на Анелия Милкова в следствения арест бе причина съпругът й Младен и 2-те им деца да заведат дело срещу Бъл...
Мездра. Майка от Мездра сложи край на живота си от мъка по двамата си сина. 58-годишната Зоя Петрова е намерена обесена на терасата на апартамента си...
Жена увисна на парцали в Гоце Делчев, преди това се сбогува с майка си