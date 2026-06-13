Прогнозират ръст на кредитирането
Алтернативните на традиционните банкови услуги ще имат все по-голямо значение в бъдеще, каза Карло Вивалди, директор на УниКредит за Централна и Източ...
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Алтернативните на традиционните банкови услуги ще имат все по-голямо значение в бъдеще, каза Карло Вивалди, директор на УниКредит за Централна и Източ...