Георги Господинов - герой на "Ню Йоркър"
"Физиката на тъгата" изпълнява мисията на Ной, хвалят го американците Георги Господинов се радва на един от най-големите възможни успехи за писател -...
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"Физиката на тъгата" изпълнява мисията на Ной, хвалят го американците Георги Господинов се радва на един от най-големите възможни успехи за писател -...