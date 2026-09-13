МВР за Магнитски: Няма данни за извършени престъпления от Пеевски
През 2020 г. е направена проверка, каза зам.министър Енчо Мирчев
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През 2020 г. е направена проверка, каза зам.министър Енчо Мирчев
Агенцията продължава да следи ситуацията
Уведомлението е получено по Мрежата на Европейската комисия
Земетресение от 6,2 по Рихтер беше регистрирано близо до остров Атка, край Аляска, предаде Нова телевизия. Данните на Геоложкия институт на САЩ сочат...