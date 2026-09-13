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6,2 по Рихтер разтърси Аляска

6,2 по Рихтер разтърси Аляска

Земетресение от 6,2 по Рихтер беше регистрирано близо до остров Атка, край Аляска, предаде Нова телевизия. Данните на Геоложкия институт на САЩ сочат...

09 ноември | 19:30
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