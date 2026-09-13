Малики се оттегли като премиер на Ирак
Багдад. Нури ал Малики се оттегли от поста министър-председател на Ирак, което проправи пътя за нова коалиция в страната, предадпха световните медии....
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Багдад. Нури ал Малики се оттегли от поста министър-председател на Ирак, което проправи пътя за нова коалиция в страната, предадпха световните медии....
Багдад. В Ирак приключиха парламентарните избори. Те се провеждат за първи път след като американските войски бяха изтеглени от страната. Засилени ме...
Багдад. Иракчаните гласуват в първите парламентарни избори след изтеглянето на американските военни части от държавата преди три години, докато страна...