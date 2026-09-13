Ужасяваща новина за бивш играч на Левски
Нуно Пинто е диагностициран с левкeмия
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Нуно Пинто е диагностициран с левкeмия
София. "Левски" намери в Белгия заместник на Нуньо Пинто. "Сините" са влезли в разговори с една от резервите на "Гент" и в момента чакат отговор. Дват...
София. Защитникът на "Левски" Нуно Пинто е получил контузия от мача с Иртиш Павлодар. В София "сините" завършиха 0:0 с казахстанците на старата на уча...