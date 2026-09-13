Лудогорец купува нападател от Франция
Сръбският гигант Петър Шкулетич пред договор с шампионите
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Сръбският гигант Петър Шкулетич пред договор с шампионите
Чакат на Герена днес вратаря Миятович
"Берое" подписа договор с Ерик Почански, който е третото ново попълнение в тима за новия шампионат, съобщиха от старозагорския клуб. Нападателят, кой...
„Берое" се сдоби с първо ново попълнение преди началото на новия сезон. Днес своя договор с клуба подписа халфът Васил Панайотов. Футболистът идва кат...
Литекс привлече в редиците си португалския халф Пауло Роберто Регула. Навършващият скоро 26 години футболист идва от тима на Олянензе. Новото попълнен...
София. Радослав Димитров вече официално е част от "Левски". Днес той подписа договор с клуба за две години. 25-годишният футболист стъпва на Герена к...