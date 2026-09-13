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"Берое" с ново попълнение

"Берое" с ново попълнение

"Берое" подписа договор с Ерик Почански, който е третото ново попълнение в тима за новия шампионат, съобщиха от старозагорския клуб. Нападателят, кой...

11 юни | 15:23
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