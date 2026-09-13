Вижте какво стана с кораба „Вера Су“
Той заседна през септември 2021 г. в скалите край местността Яйлата
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Той заседна през септември 2021 г. в скалите край местността Яйлата
Ердоган смени името на държавата и даде заявка за нова роля в геополитиката
Статуетката струва 1 долар
Други промени няма, но специалистите трябва да са наясно с новото наименование
Съоръжението ще се казва "Хювефарма арена"
Жителите на гоцеделчевското село Мусомища ще изпратят до президента Росен Плевнелиев подписка с искане за ново име на селището. Кампанията за събиране...
Летището в София от "Враждебна" се прекръсти на "Левски". Това предложение бе направено на срещата на президента Росен Плевнелиев с наши сънародници в...
Кметът денчо Бояджиев обяви именуването му в Деня на Съединението, когато войсковата част чества бойния си празник Площад в Разград ще носи името н...
Градският парк в Момчилград ще носи името на видния общественик и поет Нури Адалъ. Това решение е гласувал единодушно Общинският съвет в родопския гра...
Площад в квартал „Абритус" в Разград ще носи името на 19-ти пехотен шуменски полк. Това реши общинският съвет на последната сесията на местния пар...
"Горна Република Македония" е новото предложение за име на Македония, съобщи Балканската мрежа за разследваща журналистика, цитирана от гръцката агенц...
Благоевград. Общинският председател на ДСБ подема кампания за ново име на Благоевград. Калоян Ханджийски ще организира дискусия с историци и обществен...
София. "Синият" волейболен клуб вече ще се казва "Левски Боол". В неделя пристига и новият наставник Пино Лорицио. Както "Стандарт" първи писа, клубът...