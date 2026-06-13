Инвалидът - начин на употреба
Наредба, писана от "калинки", ще вдигне с 30% цената на новите сгради и ще направи ремонтите невъзможни
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Наредба, писана от "калинки", ще вдигне с 30% цената на новите сгради и ще направи ремонтите невъзможни
Това става през първите три месеца на 2020 г
Към момента и двете сгради се ползват от Министерство на здравеопазването
София води в списъка за строителството на нови сгради у нас. 1154 разрешителни за строеж са издадени през периода юли - септември 2015 г. От тях 4670...
Свива се вдигането на нови сгради край морето 10 пъти повече жилища са построени в София през тази година спрямо 2014 г. Това заяви Цанко Миланов, тъ...