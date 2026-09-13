Представиха новите в Лудогорец
Попа и Илиев позираха с новите си екипи
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Попа и Илиев позираха с новите си екипи
Във футбола няма гаранции, застрахова се Гонзо "Левски" най-после записа сериозно раздвижване на пазара. "Сините" се похвалиха с три перли. Една от т...
Футболисти от Холандия и Франция са потенциалните нови попълнения на "Левски" през зимата, научи "Стандарт" в навечерието на мача с "Ботев". Макар че...
Емил Гъргоров се завръща на "Армията"
Трима бразилци може да подсилят "Славия" в близките дни. Това разкри босът на "белите" Венци Стефанов пред "Стандарт". "Да, очакваме ги. Реално все ощ...