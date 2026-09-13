„Верея“ ще бъдат сини и жълто-бели
Син с бели кантове – това е цветът на официалния екип на втория старозагорски отбор при майсторите „Верея", резервният екип е в жълто и бяло. Новите...
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Син с бели кантове – това е цветът на официалния екип на втория старозагорски отбор при майсторите „Верея", резервният екип е в жълто и бяло. Новите...
Фенклубът „Ботев Враца Завинаги" зарадва с нова екипировка 120-те възпитаници от детско-юношеската школа на "Ботев" (Враца). Основната цел на инициати...
Лидерът на АБВ Георги Първанов срещна с фенове на футболния клуб "Добруджа" в Добвич и самите футболисти, на които подари спортни екипи за тренировка,...
Националният тим на България по лека атлетика показа новите екипи Nike с които днес ще дебютира по време на Балканиадата в зала „Атъкьой" в Истанбул....
ТИР докара екипировка в Коматево в огромни кашони в понеделник. Новите фланелки, гащета, чорапи и анцузи са с марка "Улшпорт". Това е цялата информаци...
Барселона. Спекулациите около бъдещето на Секс Фабрегас бяха разпалени допълнително, след като испанецът не фигурира на снимката, представяща новите е...
София. В сряда "Левски" ще представи дългоочакваните нови екипи за юбилейния сезон 2014/15. Събитието ще се състои от 10:30 часа в зала „Tsar" в кино...
Валери Божинов влезе в ролята на Дядо Коледа. Бившият национал удари рамо на школата на "Локо" (Пд). Нападателят е платил за изработката на нови компл...
В ЦСКА няма да ходят голи, но за сметка на това служителите могат да тръгнат боси. Поредните пари от продадени акции бяха похарчени за новата екипиров...