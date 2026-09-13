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Екипи изядоха заплати в ЦСКА

Екипи изядоха заплати в ЦСКА

В ЦСКА няма да ходят голи, но за сметка на това служителите могат да тръгнат боси. Поредните пари от продадени акции бяха похарчени за новата екипиров...

04 септември | 19:05
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