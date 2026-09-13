До месец ясни новите дати за Sofia Open
ATP трябва да обяви календара до 15 юли
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ATP трябва да обяви календара до 15 юли
Игрите да се проведат от 23 юли до 8 август, планират организаторите
Групата ще свири в Стара Загора, Севлиево, Велико Търново и Пловдив D2 продължават ударно пролетното си турне, което стартира в началото на март. Нов...