Дъщерята на Желев изненада всички с идея. Нещо голямо
Свързано е с Националния исторически музей
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Свързано е с Националния исторически музей
Инвестицията е на стойност 1,4 милиона лева
Наесен отиват в нова сграда
Председателят на БОК разговаря с Катерина Вит, Габриела Сабатини и принца на Монако
Специален чартър вози елита от Минск до Лозана в неделя
София. Правителството ще отпусне пари на Софийския районен съд (СРС) за оборудването на сградата на бившето ГУСВ на бул. "Цар Борис Трети". Това съобщ...
Новата сграда на Софийския районен съд на бул. "Цар Борис III" ще бъде готова до края на годината, съобщиха от Министерство на правосъдието. Премества...
София. Създаденото от министър-председателя Пламен Орешарски ново Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) вече има собствена сграда. МИП беш...