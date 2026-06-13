Бомбаджия нацели пощата в Бургас
"Бомбаджия" взе на мушка Новата поща в Бургас и вдигна на крак полицията. Телефонният терорист все още не е разкрит. В продължение на два часа, той д...
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"Бомбаджия" взе на мушка Новата поща в Бургас и вдигна на крак полицията. Телефонният терорист все още не е разкрит. В продължение на два часа, той д...