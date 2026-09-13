Ромина Тасевска се готви за голяма промяна! Но не в "Съдебен спор"
Водещата се надява да посрещне следващата Коледа в новата си къща в Нови хан
Следете всички новини, анализи и коментари за Нова Къща. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Водещата се надява да посрещне следващата Коледа в новата си къща в Нови хан
Боксовата легенда Майк Тайсън за пореден път демонстрира, че знае как се живее по шампионски. Прословутият с екстравагантния си начин на живот хулиган...
Лана Дел Рей реши да избяга от досадни фенове, като си купи къща за 3 милиона долара на плажа в Малибу. Бижуто е с 3 спални, 4 бани и най-важното - от...