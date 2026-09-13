Немска компания отваря свой офис в Стара Загора
Ще се търсят служители с немски език и добра компютърна грамотност
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Ще се търсят служители с немски език и добра компютърна грамотност
Еднодозовата ваксина, разработена от дъщерното дружество Janssen на J&J, има 66% ефективност срещу Covid-19
Нова фирма ще може да се регистрира в рамките на един работен ден, съобщиха от Агенцията по вписванията. С изменения в Закона за търговския регистър,...