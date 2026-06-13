Полагат основите на нова черква в Радомир
Основите на нова черква в Радомир положиха на празника Благовещение, избран за рамо на храма. Събитието е с благословението на Негово Светейшество Бъ...
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Основите на нова черква в Радомир положиха на празника Благовещение, избран за рамо на храма. Събитието е с благословението на Негово Светейшество Бъ...