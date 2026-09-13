Каляри дава нов шанс на Десподов
Нападателят започва подготовка с тимът от Серия А
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Нападателят започва подготовка с тимът от Серия А
Нов шанс за работа ще получат 90 безработни в Кърджали. Младите хора ще придобият професионална квалификация по една от професиите „Помощник възпитате...
София. „Ако до 31 март не се вземе устойчиво и отговорно решение за пенсионната реформа, ще променя позицията си. Сега давам шанс". Това заяви президе...