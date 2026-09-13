Пускат новия лифт на Боровец
Легендата Попангелов се качва първи на съоръжението
Следете всички новини, анализи и коментари за Нов Лифт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Легендата Попангелов се качва първи на съоръжението
Ски сезонът в курорта Пампорово ще бъде открит този уикенд. Това съобщиха от "Пампорово" АД и уточниха, че на 19 декември лифтовете ще бъдат безплатни...
Три ски легенди се качиха от Шилигарника до връх Тодорка с новия лифт. Съоръжението изпробваха специалния гост на откриването на зимния сезон в курорт...