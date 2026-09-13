БМФ получи нов 42 300-тонен кораб "Рожен"
Това е третият кораб на параходството по технологията Bluetech 42
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Това е третият кораб на параходството по технологията Bluetech 42
Чисто нов кораб за генерални товари застана рано тази сутрин на 11-то кейово място на терминал „Варна – Изток" в „Пристанище Варна" ЕАД. Кораб TRITON...
Варна. Нов кораб кръщаваха с официална церемония в кораборемонтния и корабостроителен завод „МТГ –Делфин".Той е тип "саморазтоварваща драга" и вече е...