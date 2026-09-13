Клайдерман раздаде нотите си в НДК
Ричайрд Клайдерман винаги с удоволствие свири в България
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Ричайрд Клайдерман винаги с удоволствие свири в България
Благоевград. Учителка от Благоевград е наказана с последно предупреждение за уволнение заради макаренковски метод на възпитание. Дисциплинарната мярка...
Станфорд. Учени в САЩ успяха да разчетат ноти от опера, написана преди повече от два века, но заличена от автора й, защото не била приета добре. Луид...