"Нощта е действие" тръгва на турне в страната
Илиян остана дълго след премиерата в София, за да уважи с посвещение всички желаещи
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Илиян остана дълго след премиерата в София, за да уважи с посвещение всички желаещи
/мнението на един обикновен читател/ Явление, не защото е блестящ поет, а защото литературното му четене успя да събере в мъгливата софийска вечер на...
София. Момичета (и момчета, които не се срамуват да си признаят, че им харесва), ето, че моментът дойде - ИК "Жанет 45", Августин Господинов а.к.а. Le...