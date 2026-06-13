Мавзолеят оживява в НИМ
25 съкровищници в София се включват в Нощта на музеите, навсякъде ще има маски, дезинфектанти и Ковид-коридори
Следете всички новини, анализи и коментари за Нощт На Музеите. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
25 съкровищници в София се включват в Нощта на музеите, навсякъде ще има маски, дезинфектанти и Ковид-коридори
Поредица от интересни събития за посетителите организира Музеен комплекс – Банско по повод Международния ден на музеите – 18 май. Изложба „Тома Вишано...