Трети български плувец с норматив за Токио
Калоян Левтеров взе олимпийска виза в Бургас
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Калоян Левтеров взе олимпийска виза в Бургас
Българката зае второ място на турнира в Мадрид, остави зад себе си световната шампионка от Лондон 2017
Ще се видим в Токио, разкри най-добрият ни плувец
Димитър Атанасов от Плувен клуб "Вихрен" и треньорът му Валентин Митрев се завърнаха от Белград с поредния успех за плуването в Сандански. На провелия...
Синът на големия кроулист Цветан Голомеев и племенник на легендарния баскетболист Атанас Голомеев, Кристиян удари рекорд на Гърция и покри норматив за...
Най-бързата българска атлетка Ивет Лалова покри нормативи на 100 м за участие на олимпиадата в Рио 2016 и за световното на открито в Пекин 2015. Сприн...
Атлет №1 на България за 2014-а година Георги Иванов покри норматив за участие на олимпиадата в Рио 2016. Това стана на турнира "Никола Вълчанов" в Габ...