Нейков каза как да се провери пенсията
Има различни варианти и различен брой засегнати
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Има различни варианти и различен брой засегнати
Пред племенницата си Красимира Стоянова Ванга споменала, че всяка нощ вижда ковчега
Джакарта. Няколко мюсюлмански държави забраниха излъчването на филма „Ной", базиран на библейската история за Ноевия ковчег. Причината е, че Ной е про...
Рим. Папа Франциск е отказал среща с част от екипа на филма "Ной", съобщи сп. "Варайъти". В срещата участие щяха да вземат актьорът Ръсел Кроу, режис...