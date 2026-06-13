Кой ще притежава бъдещето? Нобелов лауреат идва у нас
Аджемоглу ще изнесе ексклузивна публична лекция в рамките на Green Transition Forum
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Аджемоглу ще изнесе ексклузивна публична лекция в рамките на Green Transition Forum
Нобелов лауреат напусна поста си на почетен професор в университет във Великобритания, след като коментира "проблемите с момичетата" в науката. От Un...