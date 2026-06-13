До часове! Нови подробности за мощната магнитна буря
На 27 юли 2025 г. се очаква повишена геомагнитна активност, която може да окаже влияние върху хора с чувствителност към времето и определени електронн...
Следете всички новини, анализи и коментари за NOAA прогноза за слънчева буря. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На 27 юли 2025 г. се очаква повишена геомагнитна активност, която може да окаже влияние върху хора с чувствителност към времето и определени електронн...