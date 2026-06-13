Renault Kadjar идва през юни
Европейските продажби на новия кросоувър на Rеnаult стартират през юни, обявиха от компанията. Французите също така разкриха подробности за двигателит...
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Европейските продажби на новия кросоувър на Rеnаult стартират през юни, обявиха от компанията. Французите също така разкриха подробности за двигателит...