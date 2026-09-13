Триумфът на кметиците
Царици в кухнята управляват общините Фандъкова слуша рок в колата, обожава да реди пъзели с внука си Лоялни, работливи и изпълнителни, те стремите...
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Царици в кухнята управляват общините Фандъкова слуша рок в колата, обожава да реди пъзели с внука си Лоялни, работливи и изпълнителни, те стремите...
Кметът на община Каварна Нина Ставрева е изпратила писмо до Висшия съдебен съвет, с което настоява да не се закрива Районния съд в Каварна, съобщиха о...
Бившият кмет на Каварна Цонко Цонев- Кметъла нападна новоизбраната кметица Нина Ставрева се скараха за отменения рок концерт в града. Пред Нова ТВ Км...
Нина Ставрева е новият кмет на община Каварна след балотаж, на който тя спечели с убедителна преднина пред независимия кандидат Галя Иванова. Днес Ста...
Правителството оттегля предложението до президента на Черноморската банка за търговия и развитие Съветът на директорите на банката да назначи Нина Ста...