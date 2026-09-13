Деси Банова смени Плевнелиев за кратко! Ето с кого (снимка)
Красивата синоптичката е с нова изгора
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Красивата синоптичката е с нова изгора
Разкритието стана известно чрез съобщение от нощния клуб, в който артистът се появява в събота вечер
Всичко било много емоционално
Най-желаният гръцки ерген, а и световен любимец Никос Вертис, разказа, че български акордеонист го е запалил по музиката. "Баща ми, който е музикант,...
Предложение за брак по време на концерта на Никос Вертис в София. Снощи гръцкият певец взриви публиката в "Арена Армеец" и сватоса двама влюбени на св...
"Целта ми е в петък хората да говорят с усмивка за концерта в четвъртък вечер", каза гръцката звезда Никос Вертис, който пристигна в България няколко...
Никос Вертис е от най-големите музикални звезди на Гърция. Притежава няколко платинени диска и хиляди фенове по цял свят. През юни идва за първия си к...
Най-желаният ерген в Гърция и световна звезда с няколко платинени албуми, награди и успехи не харесва всички аспекти на славата си. Мегаталантът, койт...
Гръцката мегазвезда Никос Вертис ще направи премиера на новия си видеоклип на 28 март. За снимките към песента „Fovamai gia sena" изпълнителят избрал...