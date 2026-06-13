Честит рожден ден на нашата Николета
Днес рожден ден празнува жената, за която няма тайни в проектите и рекламата - Николета Петкова. Тя е лъчезарна, креативна и отговорна, от 20 години...
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Днес рожден ден празнува жената, за която няма тайни в проектите и рекламата - Николета Петкова. Тя е лъчезарна, креативна и отговорна, от 20 години...