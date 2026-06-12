Изнасят незаконно 100 вида лекарства
Около 100 лекарства изчезнаха от аптеките, защото са обект на нелегален износ. Заради това пациентите са останали без лечение, алармира Николай Kостов...
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Около 100 лекарства изчезнаха от аптеките, защото са обект на нелегален износ. Заради това пациентите са останали без лечение, алармира Николай Kостов...