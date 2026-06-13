Николай Киров тръгна с голяма победа начело на Спартак Варна
Изравняването на броя на играчите от двата отбора на терена обаче не оказа влияние върху мача
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Изравняването на броя на играчите от двата отбора на терена обаче не оказа влияние върху мача
Николай Киров е четвъртият специалист, който ще води „соколите“ през този сезон
Той бе представен след спешна среща
Наставникът сподели, че лесни мачове няма
Зърненият бос Николай Киров, който бе зверски пребит в центъра на Бургас, е станал жертва и на хакерска атака, научи "Стандарт". Виртуални мошеници са...