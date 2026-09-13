Реферът Николай Йорданов с исторически наряд в елита
Столичният футболен съдия свири утре мач №255 и става №1 в България
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Столичният футболен съдия свири утре мач №255 и става №1 в България
Веселин Мишев и Георги Тодоров ще са му помощници
Станислав Тодоров ще свири Ботев Пд - Черно море
София. Съдийската комисия към БФС обяви, че заради многобройните заплахи към рефера на мача ЦСКА - Лудогорец Николай Йорданов, включително за здравето...
Ако Николай Йорданов оплеска тенденциозно дербито ЦСКА - "Лудогорец", шефът на съдиите Никола Джугански си тръгва заедно с него. Това обясни новият на...
София. Избягалият от затворническото общежитие в Самораново в четвъртък Николай Йорданов е заловен, научи "Стандарт". Той ще изтърпи останалото му нак...
София. Николай Йорданов ще ръководи битката от 32-ия плейофен кръг на А група между Лудогорец и "Левски". Неговият колега Никола Попов пък получи наря...
София. Съдийската комисия прати във фризера пореден рефер. Николай Йорданов си плати за нападките от страна на "Литекс" и на "Левски". Заради ниска оц...