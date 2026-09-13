Кметът на Нова Загора ще вдига храм на пророка Дядо Влайчо
"Решен съм да поставя началото на едно добро дело, да направя проект, да намеря съмишленици, да събера средства, чрез сметка за дарения към община Нов...
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"Решен съм да поставя началото на едно добро дело, да направя проект, да намеря съмишленици, да събера средства, чрез сметка за дарения към община Нов...
Кметът, който се прочу с ритуала против уроки- ръсене на захар, води по резултат в Нова Загора. Николай Грозев от ГЕРБ има 61.22% от гласовете при обр...
Кандидатът за трети мандат за кмет на ПП ГЕРБ за Нова Загора, Николай Грозев, кандидатите за кметове за населените места в общината и общинските съвет...
ДПС застава зад кандидатурата на кмета на Нова Загора Николай Грозев за трети мандат. "Решението беше взето по време на разширено съвещание на общинск...