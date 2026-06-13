Никола Мулешков: Излизах с Раиса преди Горбачов
Преди броени дни, на 9 май, както винаги от години насам, Никола Мулешков вдигна телефона и набра Москва. Искаше да честити празника на победата на св...
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Преди броени дни, на 9 май, както винаги от години насам, Никола Мулешков вдигна телефона и набра Москва. Искаше да честити празника на победата на св...